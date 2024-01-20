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مصر.. اجتماع عربي طارئ الاثنين لبحث تطورات الحرب على غزة

1/20/2024 2:08:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أعلن مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مساء أمس الجمعة، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين المقبل، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمندوب فلسطين بالجامعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال العكلوك، إن "مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد دورة غير عادية، يوم الاثنين المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية)".

وأوضح أن الاجتماع الطارئ يعقد "بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية؛ بهدف بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية (..) والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى".

وأعرب الدبلوماسي الفلسطيني عن آمله أن "يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية"، وفق البيان.

والأربعاء، أعلن العكلوك تقديم طلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ، بناء على طلب فلسطين.

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