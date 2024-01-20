الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاًفي ساعات النهار والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً

في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال المساء الى بقية

المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.