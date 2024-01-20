الحرب على غزة في يومها ال106.. قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر الطبي ومختلف أنحاء القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في اليوم الـ106 من الحرب على غزة.
واستهدف قصف اسرائيلي، في ساعات فجر اليوم، منطقة بطن السمين وحي الأمل في خانيونس.
وافادت مصادر محلية بارتقاء 15 شهيدًا، فجر اليوم السبت، وعدد من الجرحى في قصف استهدف شقة سكنية بمدينة رفح.
وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة، بعدة غارات وبقصف مدفعي.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 24,762 شهيدا، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى 62 ألفا، من جراء القصف المتواصل على المناطق والمنازل المأهولة في أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.
وأكدت وزارة الصحة استشهاد 142 شخصا، فيما أُصيب 278 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا، لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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