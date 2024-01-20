الحرب على غزة في يومها ال106.. قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر الطبي ومختلف أنحاء القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في اليوم الـ106 من الحرب على غزة.



واستهدف قصف اسرائيلي، في ساعات فجر اليوم، منطقة بطن السمين وحي الأمل في خانيونس.

وافادت مصادر محلية بارتقاء 15 شهيدًا، فجر اليوم السبت، وعدد من الجرحى في قصف استهدف شقة سكنية بمدينة رفح.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة، بعدة غارات وبقصف مدفعي.





وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 24,762 شهيدا، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى 62 ألفا، من جراء القصف المتواصل على المناطق والمنازل المأهولة في أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.





وأكدت وزارة الصحة استشهاد 142 شخصا، فيما أُصيب 278 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا، لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.