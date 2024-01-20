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فيديو - المقاومة تكشف تفاصيل مقتل ضابط أسير بقصف اسرائيلي

1/20/2024 2:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت حركة المقاومة الفلسطينية "ألوية "الناصر صلاح الدين" تفاصيل مقتل الضابط الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني جراء قصف إسرائيلي.
وفي بيان لها، قالت ألوية "الناصر صلاح الدين": "إن الضابط الصهيوني أوهاد يهلومي أمنون يعلوني صاحب الرقم العسكري "5110952"، والذي تم أسره في السابع من أكتوبر لعام 2023، قام العدو الصهيوني باستهدافه هو والمجموعة الآسرة له وأصيب إصابة متوسطة وتمت معالجته، إلا أن العدو آثر استهدافه من قبل سلاح الجو الصهيوني مرة أخرى قبل أيام بهدف القتل، وقتل رغم المحاولات الحثيثة لإنقاذ حياته".
وعرضت ألوية "الناصر صلاح الدين" مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية علاج الضابط أوهاد يهلومي أمنون يعلوني إثر إصابته بقصف إسرائيلي.
وفي مقطع الفيديو، وجه أوهاد يهلومي أمنون يعلوني رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها: "بنيامين نتنياهو..أرجوكم توقفوا عن خلق المشاكل..نحن نريد لهؤلاء الناس - عائلات هؤلاء الناس- أن يعيشوا باحترام، وألا يكون هناك المزيد من الآلام، أطلب منك أن تطلق سراح جميع من هنا..كن حكيما..مستقبلنا ومستقبل الناس في غزة واحد..لا نريد حروباً".


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