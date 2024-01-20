قصف إسرائيلي على جباليا وشرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بتكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدفا بني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.
بدورها، أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)– قتل جنود إسرائيليين في عمليات جديدة، في وقت تحتدم فيه المعارك بمحاور عدة من جنوب القطاع إلى شماله.
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