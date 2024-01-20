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قصف إسرائيلي على جباليا وشرق خان يونس

1/20/2024 2:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بتكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدفا بني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.


بدورها، أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)– قتل جنود إسرائيليين في عمليات جديدة، في وقت تحتدم فيه المعارك بمحاور عدة من جنوب القطاع إلى شماله.


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