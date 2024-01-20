الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي 13 شخصا جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات هناك فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.
ولقي 26 شخصا حتفهم نهاية العام الماضي، ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية، وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في شهر نيسان الماضي في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.
بترا
MENAFN20012024000208011052ID1107744766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.