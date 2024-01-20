ثعبان بين الركاب.. هلع على متن طائرة في تايلاند - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، عاش ركاب رحلة داخلية متجهة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إلى جزيرة بوكيت السياحية، حالة من الرعب، بعدما عثروا على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.

وقالت شركة "طيران آسيا" في بيان، إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" التي غادرت مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، بتاريخ 13 كانون الثاني الجاري.

كما قال بيان الشركة، إن الطائرة هبطت من دون وقوع أي حوادث، وإنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض.

لبنان 24