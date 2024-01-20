الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على النتوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.



ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 في المائة والدولار النيوزيلندي 2.3 في المائة هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على الترتيب.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس من 75 في المائة قبل أسبوع.