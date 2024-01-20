Saturday, 20 January 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على النتوالي

1/20/2024 2:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.


ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 في المائة والدولار النيوزيلندي 2.3 في المائة هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على الترتيب.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس من 75 في المائة قبل أسبوع.

MENAFN20012024000208011052ID1107744761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث