الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على النتوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.
ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 في المائة والدولار النيوزيلندي 2.3 في المائة هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على الترتيب.
ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس من 75 في المائة قبل أسبوع.
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