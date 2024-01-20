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البنتاغون يعلن تحطم مسيرة أمريكية في العراق

1/20/2024 2:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحطم طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار شمالي بغداد.


ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرة أمريكية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق، دون أن يحدد نوعها.


وأضاف: "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".

RT

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