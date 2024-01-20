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واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين

1/20/2024 1:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي عن تنفيذ ضربات جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن أمس الجمعة.


ونقلت واشنطن تايمز، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله للصحفيين "نفذت القوات الأميركية ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".


وأعلن الحوثيون عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.


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