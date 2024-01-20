الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا

الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا
التاريخ
1/20/2024 1:09:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم السبت، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.
وقالت الوزارة في بيانها: "عند الساعة 06.30 صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".
RT
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