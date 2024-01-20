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الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا

1/20/2024 1:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم السبت، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.


وقالت الوزارة في بيانها: "عند الساعة 06.30 صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

RT

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