السلطات البريطانية تحذّر من تفشي مرض الحصبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذرت وكالة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) من خطر انتشار مرض الحصبة في البلاد، بعد تفشي المرض مؤخرا بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وقالت الوكالة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة: "يحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن عدوى الحصبة ستنتشر في مدن أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية".

ودعت الوكالة إلى اتخاذ "إجراءات فورية" وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، وقالت إن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة انتشار الحصبة هي التطعيم بلقاح MMR، الذي يوفر مناعة مدى الحياة.

وفي الفترة ما بين 1 أكتوبر 2023 و18 يناير 2024، سجّلت 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة للإصابة بمرض الحصبة في "ميلاند الغربية" في بريطانيا، وأشارت وكالة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن معظم المصابين كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وأشارت صحيفة Telegraph إلى أنه تم تسجيل أكبر تفش لمرض الحصبة منذ التسعينيات في منطقة ميلاند الغربية ببريطانيا، وتم إعلان "حالة الطوارئ الوطنية".

والحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعد يتنقل عن طريق الرذاذ، ويصيب الأطفال بشكل رئيسي، مسببا لهم مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالموت، ويعتبر التطعيم ضد هذا المرض فعالا، حيث 97% من اللذين يتلقون اللقاحات ضده لا يصابون بالعدوى، وبدون التطعيم هناك احتمال أن تتسبب العدوى بوفاة المصاب.