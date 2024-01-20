مجتمع حضاري متقدم بالصين عمره 45 ألف عام

مجتمع حضاري متقدم بالصين عمره 45 ألف عام
التاريخ
1/20/2024 1:00:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أجرى فريق من الباحثين من الصين وأستراليا وفرنسا وألمانيا، دراسة تكشف عن ثقافة مادية متقدمة في شرق آسيا يعود تاريخها إلى 45 ألف سنة.
وركزت الدراسة المنشورة في «نيتشر إيكولوجي»، على موقع «شيو» في الصين، الذي اشتمل مجموعة أثرية تم العثور عليها تتضمن تقنية الشفرات.
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