Saturday, 20 January 2024 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجتمع حضاري متقدم بالصين عمره 45 ألف عام

1/20/2024 1:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أجرى فريق من الباحثين من الصين وأستراليا وفرنسا وألمانيا، دراسة تكشف عن ثقافة مادية متقدمة في شرق آسيا يعود تاريخها إلى 45 ألف سنة.

وركزت الدراسة المنشورة في «نيتشر إيكولوجي»، على موقع «شيو» في الصين، الذي اشتمل مجموعة أثرية تم العثور عليها تتضمن تقنية الشفرات.

MENAFN20012024000151011027ID1107744709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث