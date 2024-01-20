قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة

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- Khaberni) خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها مناطق وبلدات بالضفة الغربية اليوم السبت، بينها مخيم شعفاط (شمال القدس المحتلة)، وساحة المهد ومخيم الدهيشة وبلدة تقوع ببيت لحم، وبلدة بني نعيم شرق الخليل.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي خروبة بجنين ودهمت منزلا واعتقلت شابا هناك، في حين وثقت منصات فلسطينية مشاهد عدة من تلك الاقتحامات.
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحامها -فجر اليوم- مخيم بلاطة شرق نابلس.
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