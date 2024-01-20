بدء حظر بيع ساعات آبل في الولايات المتحدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ستضطر شركة آبل للتوقف عن بيع ساعتها الذكية في الولايات المتحدة اعتباراً من الخميس، بسبب مزاعم بأن هذه الأجهزة تعمل بتكنولوجيا مسروقة، بعد أن رفعت محكمة فيدرالية وقفاً مؤقتاً عن الحظر.

وسيتم منع جميع متاجر آبل وتجار التجزئة الخارجيين من بيع أحدث طرازات ساعة آبل سيريز 9 وألترا 2 المزودة بميزة قياس الأكسجين في الدم بدءاً من الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

خسائر كبيرة لآبل

ونتيجة لهذا الحظر، ستكون ساعة آبل الوحيدة المتوفرة في الولايات المتحدة من طراز إس أي.

وأخبر خبراء الصناعة صحيفة ديلي ميل البريطانية سابقاً أن هذا قد قد يؤدي إلى خسارة آبل إيرادات تصل إلى 200 مليون دولار خلال واحدة من أكثر الأوقات ربحاً في العام.

ويأتي هذا الحظر بعد أن تبين أن شركة آبل قامت بنسخ التكنولوجيا الطبية الحاصلة على براءة اختراع من شركة التكنولوجيا الحيوية "ماسيمو" ومقرها كاليفورنيا.

وكان من المقرر في الأصل فرض حظر على مبيعات آبل من الساعات الذكية في 26 ديسمبر (كانون الأول)، ولكن تم رفعه مؤقتاً بعد يوم واحد بعد أن طلبت آبل تعليقاً للقرار طوال مدة عملية الاستئناف.

استئناف آبل

وتؤثر الإجراءات القانونية فقط على مبيعات ساعة آبل في الولايات المتحدة والتي شكلت 42% من إجمالي إيراداتها من أمريكا الشمالية العام الماضي.

وقالت شركة آبل إن من المرجح أن تفوز باستئنافها وأن إبقاء الحظر سارياً سيضر بالشركة ومورديها والجمهور.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن شركة آبل يمكنها الاستمرار في بيع الأجهزة في هذه الأثناء إذا أعادت تصميم الأجهزة واستبدلتها، وهي عملية قد تستغرق أشهراً، والتي قد تتضمن تحديثاً لبرنامج تشغيل الساعات الذكية.

إزالة التقنيات المسروقة

ووفقاً لوثائق المحكمة، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإزالة التكنولوجيا من الساعات الذكية المعنية في حال رحبت شركة ماسيمو بذلك، ومن المحتمل أن تقوم بتعطيل ميزات قياس الأكسجين في الدم في الطرازين بدلاً من التوقف عن بيعهما.

واتهمت ماسيمو شركة أبل بالدخول في مناقشات معها بشأن شراكة محتملة في عام 2013، بهدف سرقة فكرة الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإغراء بعض مهندسيها لتنفيذها.

ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، فإن شركة ماسيمو، التي أسسها جو كياني في عام 1989، تمتلك الآلاف من براءات الاختراع في مجال الرعاية الصحية والتي تركز على المستهلك.

وقال متحدث باسم شركة ماسيمو لصحيفة ديلي ميل الشهر الماضي "ماسيمو مستعدة للتسوية".

وأضاف جو كياتي "نعتقد أن الطريق الأفضل هو إجراء مناقشات صادقة وحسنة النية مع شركة آبل لاستكشاف الطرق المختلفة التي يمكن لجميع الأطراف من خلالها حل هذا النزاع".