5 مطربات يتنافسن على الصدارة العربية في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشهد مطلع 2024 منافسة قوية بين 5 مطربات عربيات على صعيد الألبومات الغنائية، هن الفنانة الإماراتية أحلام، والمطربة البحرينية هند التي تعود بعد غياب، والنجمتين اللبنانيتن كارول سماحة وإليسا، والنجمة السورية أصالة نصري.

البداية مع النجمة البحرينية هند، التي أصدرت ألبومها الجديد، بعد غياب 12 عاماً، بعنوان "هند 2024" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، ويضم الألبوم 24 أغنية، مقسمة لجزأين، جميعها باللهجة الخليجية، طرحت منها 16 أغنية، من بينها، "أنا خوفي"، و"خيره"، و"ما عاد إلا خير"، و"ماساء ظني"، و"أشياء ما تنقال"، و"حب نفسك"، و"يا الله حيه"، و"جزيل العطا"، و"شسوي فيك"، و"أضحك أكثر".

أحلام الشامسي

تلتها بعد ساعات الفنانة الإماراتية أحلام لتشعل المنافسة على المستوى الخليجي، بطرحها ألبومها الجديد بعنوان "السيدة الأولى" والمؤلف من 5 أعمال فنية، من ألحان الموسيقار السعودي طلال، وهي "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، و"أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، و"أيام الصفاء" كلمات الشاعر الأمير السعودي عبدالله الفصيل، و"يا هلا"، و"لله درك" كلمات علي المساعد.

وتصدرت أحلام الترند مساء أمس الخميس، في الإمارات ودول الخليج وعدد من الدول العربية، وسط إشادة الجمهور بكلمات وألحان الأغنية وإطلالات أحلام، التي جاءت بعضها من إبداعات المصمم اللبناني نيكولا جبران، ووصف البعض الألبوم، المتوفر حالياً على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، بأنه ألبوم طربي من العيار الثقيل، وإثراء للمكتبة الموسيقية الفنية والشعرية.

كارول سماحة

"ألبوم جديد على الطريق".. بهذه الجملة فاجأت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها منذ أيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد، من خلال فيديو استعرضت خلاله جميع ألبوماتها الغنائية التي صدرت منذ عام 2002، وصولاً إلى "الألبوم الذهبي" عام 2023.

ويستذكر الفيديو الألبومات الغنائية خلال مسيرة كارول سماحة الفنية، "بصباح الألف الثالث" 2002، "حلم" 2003، "أنا حرّة" 2004، "أضواء السهرة" 2006، "حدودي السما" 2009، "إحساس" 2013، "ذكرياتي" 2016، "كريسمس كارول" 2020"، والألبوم الذهبي 2023.

وتطرح سماحة أولى أغنيات ألبومها الجديد في 2024، اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها مقطعاً من الفيديو كليب لأغنية "بوسة".

إليسا

ومن قبلها طرحت مواطنتها إليسا أغنيتين من ألبومها الـ13 في مسيرتها الغنائية، والذي تأجل عدة مرات، بسبب مشاكل إنتاجية، وقضايا تتعلق بالعقد بينها وبين شركة التوزيع، وآخرها احترامها للشعب الفلسطيني، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، طرحت منهما أغنيتي "أنا بتمايل على الـBeat" و"العقد". وتعود إليسا بهذا الألبوم بعد غياب 4 سنوات منذ ألبوم "صاحبة رأي" عام 2020.

في الوقت ذاته، تنتظر إليسا طرح فيلمها الوثائقي بعنوان "it's ok"

يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يرصد الكثير من الأزمات والنجاحات في حياتها العملية والشخصية منذ بداية عملها في المسرح، إلى أن أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها. وطرحت نتفليكس البرومو التشويقي بعنوان "قصة لم ترو بعد عن نجمة".

أصالة نصري

وتستعد أصالة لطرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي"، الذي أحدث ضجة بعد طرح الجزء الأول والمكون من 6 أغاني، وهي "الأخبار الحلوة"، و"رجل مثالي"، و"مارس أبريل"، و"لما بنتجاهل"، و"مانغا".

وروجت أصالة للجزء الثاني من الألبوم عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهي تقول: "صولا، بخزانتي صندوق".

كما نشرت شركة "روتانا"، المنتجة للألبوم، الفيديو ذاته وعلقت: "الجزء الثاني من ألبوم (لحقت نفسي) لأيقونة الشرق الأوسط أصالة قريباً".