5 مطربات يتنافسن على الصدارة العربية في 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يشهد مطلع 2024 منافسة قوية بين 5 مطربات عربيات على صعيد الألبومات الغنائية، هن الفنانة الإماراتية أحلام، والمطربة البحرينية هند التي تعود بعد غياب، والنجمتين اللبنانيتن كارول سماحة وإليسا، والنجمة السورية أصالة نصري.
البداية مع النجمة البحرينية هند، التي أصدرت ألبومها الجديد، بعد غياب 12 عاماً، بعنوان "هند 2024" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، ويضم الألبوم 24 أغنية، مقسمة لجزأين، جميعها باللهجة الخليجية، طرحت منها 16 أغنية، من بينها، "أنا خوفي"، و"خيره"، و"ما عاد إلا خير"، و"ماساء ظني"، و"أشياء ما تنقال"، و"حب نفسك"، و"يا الله حيه"، و"جزيل العطا"، و"شسوي فيك"، و"أضحك أكثر".
أحلام الشامسي
تلتها بعد ساعات الفنانة الإماراتية أحلام لتشعل المنافسة على المستوى الخليجي، بطرحها ألبومها الجديد بعنوان "السيدة الأولى" والمؤلف من 5 أعمال فنية، من ألحان الموسيقار السعودي طلال، وهي "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، و"أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، و"أيام الصفاء" كلمات الشاعر الأمير السعودي عبدالله الفصيل، و"يا هلا"، و"لله درك" كلمات علي المساعد.
وتصدرت أحلام الترند مساء أمس الخميس، في الإمارات ودول الخليج وعدد من الدول العربية، وسط إشادة الجمهور بكلمات وألحان الأغنية وإطلالات أحلام، التي جاءت بعضها من إبداعات المصمم اللبناني نيكولا جبران، ووصف البعض الألبوم، المتوفر حالياً على يوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، بأنه ألبوم طربي من العيار الثقيل، وإثراء للمكتبة الموسيقية الفنية والشعرية.
كارول سماحة
"ألبوم جديد على الطريق".. بهذه الجملة فاجأت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها منذ أيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد، من خلال فيديو استعرضت خلاله جميع ألبوماتها الغنائية التي صدرت منذ عام 2002، وصولاً إلى "الألبوم الذهبي" عام 2023.
ويستذكر الفيديو الألبومات الغنائية خلال مسيرة كارول سماحة الفنية، "بصباح الألف الثالث" 2002، "حلم" 2003، "أنا حرّة" 2004، "أضواء السهرة" 2006، "حدودي السما" 2009، "إحساس" 2013، "ذكرياتي" 2016، "كريسمس كارول" 2020"، والألبوم الذهبي 2023.
وتطرح سماحة أولى أغنيات ألبومها الجديد في 2024، اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها مقطعاً من الفيديو كليب لأغنية "بوسة".
إليسا
ومن قبلها طرحت مواطنتها إليسا أغنيتين من ألبومها الـ13 في مسيرتها الغنائية، والذي تأجل عدة مرات، بسبب مشاكل إنتاجية، وقضايا تتعلق بالعقد بينها وبين شركة التوزيع، وآخرها احترامها للشعب الفلسطيني، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، طرحت منهما أغنيتي "أنا بتمايل على الـBeat" و"العقد". وتعود إليسا بهذا الألبوم بعد غياب 4 سنوات منذ ألبوم "صاحبة رأي" عام 2020.
في الوقت ذاته، تنتظر إليسا طرح فيلمها الوثائقي بعنوان "it's ok"
يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يرصد الكثير من الأزمات والنجاحات في حياتها العملية والشخصية منذ بداية عملها في المسرح، إلى أن أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها. وطرحت نتفليكس البرومو التشويقي بعنوان "قصة لم ترو بعد عن نجمة".
أصالة نصري
وتستعد أصالة لطرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي"، الذي أحدث ضجة بعد طرح الجزء الأول والمكون من 6 أغاني، وهي "الأخبار الحلوة"، و"رجل مثالي"، و"مارس أبريل"، و"لما بنتجاهل"، و"مانغا".
وروجت أصالة للجزء الثاني من الألبوم عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهي تقول: "صولا، بخزانتي صندوق".
كما نشرت شركة "روتانا"، المنتجة للألبوم، الفيديو ذاته وعلقت: "الجزء الثاني من ألبوم (لحقت نفسي) لأيقونة الشرق الأوسط أصالة قريباً".
MENAFN20012024000151011027ID1107744705