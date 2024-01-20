Saturday, 20 January 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين

1/20/2024 12:18:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.

وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 23,00 (15,00 ت غ) الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة".

ووصلت "خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة 23,38"، استنادا إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث مرتبطة خصوصا بسوء تطبيق معايير السلامة.

في نوفمبر، لقي 26 شخصا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في أبريل في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20012024000110011019ID1107744693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث