13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.

وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 23,00 (15,00 ت غ) الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة".

ووصلت "خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة 23,38"، استنادا إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث مرتبطة خصوصا بسوء تطبيق معايير السلامة.

في نوفمبر، لقي 26 شخصا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في أبريل في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.





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