يرتبط عدم شرب كمية كافية من الماء في اليوم ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية وغير ذلك الكثير، ويعتقد الكثير من الناس أن شرب القهوة والشاي يمنع الجفاف، لكن على العكس من ذلك، يمكن لهذه المشروبات أن تزيد الأمور سوءًا.

ووفقا للأطباء، هناك ثلاث فوائد صحية رئيسية لشرب الماء على معدة فارغة كل صباح.

ما هي الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ كل صباح؟

بحسب الأطباء وحتى خبراء التغذية، فإن شرب الماء كل صباح على معدة فارغة له عدة فوائد صحية، وهي:

يعزز عملية التمثيل الغذائي: التمثيل الغذائي هو عملية تنطوي على تحويل الطعام إلى طاقة لتغذية وظائف الجسم. كما أنه يؤثر على السرعة التي يكتسب بها الشخص الوزن أو يفقده. الماء الدافئ له دفعة مؤقتة في عملية التمثيل الغذائي ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وبالتالي تسريع عملية فقدان الوزن.

تحسين الدورة الدموية: شرب الماء الدافئ على معدة فارغة كل صباح يحسن الدورة الدموية وتدفقها. وهذا يساعد على توسيع الأوعية الدموية لتدفق أفضل وبالتالي التخفيف من مشاكل ارتفاع ضغط الدم.

يساعد على الهضم: يقول الأطباء إن أحد أهم الأسباب التي تجعل شرب الماء الدافئ كل صباح أمراً ضرورياً هو تحسين عملية الهضم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، يمكن لهذه العادة أن تساعد في إذابة الطعام الذي يواجه الشخص عادةً صعوبة في هضمه. كما أنه يساعد على زيادة حجم الأمعاء لعلاج الإمساك. ومن الناحية المثالية، يجب على المرء أن يشرب الماء الذي تبلغ درجة حرارته 37 درجة مئوية ليكون له تأثير إيجابي على حركات الأمعاء ويقلل من انتفاخ البطن.





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