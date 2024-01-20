للمرة الثانية .. ثعبان يثير الرعب بين ركاب طائرة في تايلاند

سادت حالة من الهلع على متن رحلة داخلية متجهة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إلى جزيرة بوكيت السياحية، جنوبي البلاد، بعد أن عثر الركاب على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.

وفي بيان حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت شركة "طيران آسيا" إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" التي غادرت مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، بتاريخ 13 يناير الجاري، وفقا لقناة الحرة.

وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لنفس شركة الطيران.

ففي فبراير 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة داخلية لـ"طيران آسيا" في ماليزيا، كانت متجهة من العاصمة كوالالمبور إلى ولاية صباح، قبل أن ينتهي الأمر بإعادة توجيه الطائرة إلى مطار كوتشينغ الدولي في ولاية ساراواك بسبب الحادث.

سادت حالة من الفزع والهرج والمهرج عقب اكتشاف مسافرين لوجود ثعبان على إحدى طائرات خطوط "يونايتد إيرلاينز" في الولايات المتحدة.

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحادثة 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت الثعبان وهو ينزلق عبر مصابيح الإضاءة بالطائرة.

وقالت شركة الطيران في بيان في ذلك الوقت: "هذا حادث نادر جدًا ويمكن أن يقع في أي طائرة من وقت لآخر".

وبالعودة إلى الحادث الذي وقع في يناير الجاري، أكد رئيس قسم السلامة في الشركة، فول بومبوانغ، أنه أيضا "نادر الوقوع"، مضيفا في بيان: "تم إخطار المضيفين قبل الهبوط في مطار بوكيت، بعد أن لاحظ أحد الركاب وجود ثعبان صغير (لم يتم تحديد نوعه) في مقصورة الأمتعة العلوية".

وتابع: "تم تدريب الطاقم بشكل جيد للتعامل مع حادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من بعض المقاعد كإجراء احترازي".

وأضاف فول: "وفقًا للإجراءات القياسية لحادث من هذا النوع، خضعت الطائرة لعملية تنظيف عميقة قبل استئناف عمليات الطيران".

ولم تذكر الشركة ما حدث للثعبان بعد هبوط الطائرة في مطار بوكيت، لكن مقطع فيديو انتشر على تطبيق تيك توك، يظهر أن أحد الركاب وقد شاهد الثعبان على متن الطائرة، قبل أن يظهر مضيف طيران للتعامل مع الوضع.

وبحسب المقطع، فقد أمسك المضيف بزجاجة بلاستيكية، في محاولة منه لوضع الثعبان الصغير داخلها، وبعد فشله في القيام بذلك، استخدم الجزء الخلفي من الزجاجة لدفع الثعبان الصغير إلى داخل كيس بلاستيكي.



