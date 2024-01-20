تعبئة الجيش الإسباني لمساعدة السائقين في مواجهة عاصفة شتوية شديدة

قامت إسبانيا بتعبئة الجيش في شمالي البلاد لمساعدة مئات المسافرين الذين يواجهون عاصفة شتوية شديدة في الوصول إلى مناطق آمنة.

وتقطعت السبل بنحو 500 مركبة، من بينها شاحنات، في ازدحام مروري لمسافة كيلومتر على الطريق بين بلدتي سوريا وأجريدا بالقرب من مدينة سرقسطة، مساء الجمعة نتيجة التساقط الكثيف للثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة، حسبما أظهرت تقارير تلفزيونية.

وذكرت قناة "ار تي في اي" التلفزيونية الحكومية إن درجات الحرارة في منطقة كاستيا (قشتالة) وليون التي تتمتع بحكم ذاتي انخفضت إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر في المناطق المرتفعة خلال الليل.

وفي سرقسطة، توقفت العمليات مؤقتا في المطار بسبب الثلوج على المدرج. كما كان هناك ازدحام مروري في مناطق أخرى من إسبانيا بسبب الثلوج والجليد أو بسبب الأمطار الغزيرة مثل منطقة اكستريمادورا التي تتمتع بحكم ذاتي أيضا في جنوب غرب إسبانيا.





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