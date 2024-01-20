الاحتلال يطلق قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

الاحتلال يطلق قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس
التاريخ
1/20/2024 12:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لقنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ومنذ عدة ساعات، تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.
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