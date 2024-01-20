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الاحتلال يطلق قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

1/20/2024 12:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لقنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


ومنذ عدة ساعات، تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.


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