تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في اغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (7-8) درجات مئوية؛ مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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