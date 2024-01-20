تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وبحسب إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في اغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (7-8) درجات مئوية؛ مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.