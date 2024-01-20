سي إن إن: إدارة بايدن تناقش فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وأضاف المصدر أن بايدن يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعد فكرة مثيرة للاهتمام، مؤكدا أن بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملامح المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها.

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