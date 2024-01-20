عائلات الأسرى الإسرائيليين ينصبون خياما أمام منزل نتنياهو

يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.

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