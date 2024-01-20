عائلات الأسرى الإسرائيليين ينصبون خياما أمام منزل نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، نصبوا خياما للنوم فيها أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.
يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.
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