الخصاونة يحث الولايات المتحدة على المبادرة لإنهاء مذبحة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.



وقال الخصاونة خلال حديثه في كلية لندن للاقتصاد، إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.



وأضاف "القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".



وأكد الخصاونة أن القصف الإسرائيلي لغزة يحمل كل علامات جرائم الحرب ضد الإنسانية.



ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الآن استشهاد 24 ألفا و762 فلسطينيا وأكثر من 61 ألف مصاب، كما تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

