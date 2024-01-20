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اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة

1/20/2024 12:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.


بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جرافة عسكرية تقوم بإزالة الحواجز التي وضعتها المقاومة على مداخل ومخارج مخيم بلاطة.


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