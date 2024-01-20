اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة
التاريخ
1/20/2024 12:09:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.
بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جرافة عسكرية تقوم بإزالة الحواجز التي وضعتها المقاومة على مداخل ومخارج مخيم بلاطة.
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