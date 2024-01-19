الرئيس الأمريكي يوقع قانونا يوفر تمويلا مؤقتا للحكومة الفيدرالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قانونا يوفر التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية حتى مطلع مارس المقبل ويجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المنتظر أن يبدأ فجر السبت بسبب نفاد التمويل الحالي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع "قانون الاعتمادات المستمرة الإضافية والتمديدات الأخرى لعام 2024 الذي يوفر مخصصات للسنة المالية 2024 للوكالات الفيدرالية لمواصلة المشاريع والأنشطة" موضحا أن التمويل يستمر حتى الأول من مارس بالنسبة لبعض الوكالات الفيدرالية بينما يستمر حتى الثامن من الشهر ذاته بالنسبة لبعض الوكالات الأخرى.
وكان الكونغرس الأمريكي قد مرر الخميس الماضي بالأغلبية مشروع القانون رغم معارضة بعض النواب الجمهوريين المحافظين.
ولا تزال الخلافات تحول دون تمرير الكونغرس مشروع تمويل كامل للسنة المالية الحالية حيث يعترض نواب محافظون على حجم التمويل وطريقة توزيع المخصصات إضافة إلى الخلافات التقليدية حول الهجرة وقضايا الحدود. (النهاية)
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