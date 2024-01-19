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الرئيس الأمريكي يوقع قانونا يوفر تمويلا مؤقتا للحكومة الفيدرالية

1/19/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قانونا يوفر التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية حتى مطلع مارس المقبل ويجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المنتظر أن يبدأ فجر السبت بسبب نفاد التمويل الحالي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع "قانون الاعتمادات المستمرة الإضافية والتمديدات الأخرى لعام 2024 الذي يوفر مخصصات للسنة المالية 2024 للوكالات الفيدرالية لمواصلة المشاريع والأنشطة" موضحا أن التمويل يستمر حتى الأول من مارس بالنسبة لبعض الوكالات الفيدرالية بينما يستمر حتى الثامن من الشهر ذاته بالنسبة لبعض الوكالات الأخرى.
وكان الكونغرس الأمريكي قد مرر الخميس الماضي بالأغلبية مشروع القانون رغم معارضة بعض النواب الجمهوريين المحافظين.
ولا تزال الخلافات تحول دون تمرير الكونغرس مشروع تمويل كامل للسنة المالية الحالية حيث يعترض نواب محافظون على حجم التمويل وطريقة توزيع المخصصات إضافة إلى الخلافات التقليدية حول الهجرة وقضايا الحدود. (النهاية)

ع س ج / م م ج




MENAFN19012024000071011013ID1107744636

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