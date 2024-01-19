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الرئيس الجزائري يدعو إلى تجديد الالتزام بالقيم والمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز

1/19/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 1 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء نذير العرباوي أمام القمة ال 19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية (كمبالا).
وقال الرئيس الجزائري إن "المبادئ الأساسية للحركة ترتكز كذلك على حماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة متعددة الأطراف كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ (باندونغ) والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030".
وأشار إلى "السياق الدولي والإقليمي المتغير والمتشابك" الذي قال إنه "تطبعه تهديدات وتعقيدات متتالية تحمل في طياتها مخاطر وتحولات دولية متعددة الأبعاد والمستويات ستنعكس بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة على أمن واستقرار الدول وعلى مستقبل منظومة الأمن الجماعي الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية".
وأضاف أن "ذات السياق أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى وعمق بؤر التوتر الذي وصل إلى أعلى مستويات التهديد للسلم والأمن الدوليين ولقيم الإنسانية جمعاء".
ومن هذا المنطلق اعتبر الرئيس تبون أن "المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز تكتسي اليوم قيمة متجددة في ظل عودة خيار اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية وتآكل منظومة الأمن الجماعي التي تعد الأمم المتحدة ركيزتها الأساسية في ظل عجزها الهيكلي لوضع حد أو حتى كبح سياسات الأمر الواقع ومحاولات فرض مصلحة القوي على الضعيف والتعاطي مع القضايا التي هي في صميم انشغالاتنا بترجيح منطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين".
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال القمة ال 19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار (تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك) حيث تمت تزكية رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني رئيسا لقمة رؤساء دول وحكومات الحركة.
وتعتبر حركة عدم الانحياز ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة وهي تضم 120 دولة عضوا و18 دولة مراقبة و10 منظمات وتتبنى المنظمة مبادئ مؤتمر باندونغ (1955) المكونة من 10 نقاط. (النهاية)

م ر / م م ج




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