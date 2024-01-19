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الرئيس الفرنسي يدعو مصنعي الدفاع لتعزيز الانتاج بهدف دعم أوكرانيا

1/19/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 1 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة مصنعي الدفاع في بلاده إلى تعزيز الإنتاج والابتكار في الوقت الذي تكافح أوروبا لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
جاء ذلك في كلمة القاها ماكرون أمام قواته المسلحة والجيوش في قاعدة (شيربورغ) البحرية في شمال غرب فرنسا حيث أكد من جديد المبادئ التي توجه دعم فرنسا لأوكرانيا حيث يعتزم الذهاب في فبراير المقبل (للمرة الثانية منذ الهجوم الروسي).
وقال ماكرون "يجب على مصنعي الدفاع اكتساب السرعة والانتاج والابتكار لتحقيق وضع اقتصاد الحرب" حيث انتقد في الوقت نفسه الركود الذي انتشر في القطاع قبل الحرب في أوكرانيا.
وأضاف "يجب علينا تضخيم التحول الذي بدأ وذلك من أجل الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا".
وتطرق الرئيس الفرنسي في كلمته إلى التحديات العالمية التي تواجه فرنسا والقارة الأوروبية والجيوش مثل أوكرانيا واقتصاد الحرب والشرق الأوسط بالإضافة إلى اولمبياد باريس هذا العام. (النهاية)

م ع / ر ج



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