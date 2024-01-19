الرئيس الفرنسي يدعو مصنعي الدفاع لتعزيز الانتاج بهدف دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 1 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة مصنعي الدفاع في بلاده إلى تعزيز الإنتاج والابتكار في الوقت الذي تكافح أوروبا لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
جاء ذلك في كلمة القاها ماكرون أمام قواته المسلحة والجيوش في قاعدة (شيربورغ) البحرية في شمال غرب فرنسا حيث أكد من جديد المبادئ التي توجه دعم فرنسا لأوكرانيا حيث يعتزم الذهاب في فبراير المقبل (للمرة الثانية منذ الهجوم الروسي).
وقال ماكرون "يجب على مصنعي الدفاع اكتساب السرعة والانتاج والابتكار لتحقيق وضع اقتصاد الحرب" حيث انتقد في الوقت نفسه الركود الذي انتشر في القطاع قبل الحرب في أوكرانيا.
وأضاف "يجب علينا تضخيم التحول الذي بدأ وذلك من أجل الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا".
وتطرق الرئيس الفرنسي في كلمته إلى التحديات العالمية التي تواجه فرنسا والقارة الأوروبية والجيوش مثل أوكرانيا واقتصاد الحرب والشرق الأوسط بالإضافة إلى اولمبياد باريس هذا العام. (النهاية)
م ع / ر ج
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