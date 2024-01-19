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التلفزيون الإسباني: عاصفة (خوان) تعطل حركة المرور وتتسبب بفيضانات

1/19/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن العاصفة التي ضربت إسبانيا اليوم الجمعة تسببت في تعطيل حركة المرور في عدد كبير من الطرقات وتأخر حركة القطارات السريعة بين بعض المدن إلى جانب حدوث فيضانات في عشرات القرى.
وأضاف أن العاصفة التي أطلق عليها اسم (خوان) والتي تعبر إسبانيا بسرعة من الغرب إلى الشرق تعصف بشكل خاص بإقليم (قشتالة وليون) لاسيما بمحافظات (سرقطسة) و (سيغوبيا) و(سوريا) التي تبعد 236 كيلومترا عن العاصمة (مدريد) والتي اضطرت وحدة الطوارئ العسكرية إلى التدخل لإنقاذ أكثر من 600 شخص محاصر في سياراتهم في إحدى طرقاتها بسبب تراكم الثلوج في وقت قصير.
وأوضح ان تهاطل الثلوج والأمطار الغزيرة تسبب في تعطيل أو عرقلة حركة المرور في 42 طريقا منها تسعة طرق سريعة رئيسة بالإضافة إلى إيقاف حركة المئات من شاحنات نقل البضائع فيما عانت قرى في وسط البلاد من فيضانات ألحقت أضرارا مادية جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم.
وكذلك شهد خط القطار عالي السرعة الذي يربط بين مدينتي (برشلونة) و (مدريد) وخطوط أخرى تأخيرا كبيرا بسبب تساقط الثلوج والأمطار.
وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن يستمر هطول الأمطار وتساقط الثلوج وهبوب رياح عاصفة وانخفاض كبير في درجات الحرارة (تصل إلى 14 درجة تحت الصفر في محافظة سوريا) في جزء كبير من الأراضي الإسبانية حتى الساعات الأولى من يوم غد السبت. (النهاية)

ه ن د / م م ج



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