التلفزيون الإسباني: عاصفة (خوان) تعطل حركة المرور وتتسبب بفيضانات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن العاصفة التي ضربت إسبانيا اليوم الجمعة تسببت في تعطيل حركة المرور في عدد كبير من الطرقات وتأخر حركة القطارات السريعة بين بعض المدن إلى جانب حدوث فيضانات في عشرات القرى.
وأضاف أن العاصفة التي أطلق عليها اسم (خوان) والتي تعبر إسبانيا بسرعة من الغرب إلى الشرق تعصف بشكل خاص بإقليم (قشتالة وليون) لاسيما بمحافظات (سرقطسة) و (سيغوبيا) و(سوريا) التي تبعد 236 كيلومترا عن العاصمة (مدريد) والتي اضطرت وحدة الطوارئ العسكرية إلى التدخل لإنقاذ أكثر من 600 شخص محاصر في سياراتهم في إحدى طرقاتها بسبب تراكم الثلوج في وقت قصير.
وأوضح ان تهاطل الثلوج والأمطار الغزيرة تسبب في تعطيل أو عرقلة حركة المرور في 42 طريقا منها تسعة طرق سريعة رئيسة بالإضافة إلى إيقاف حركة المئات من شاحنات نقل البضائع فيما عانت قرى في وسط البلاد من فيضانات ألحقت أضرارا مادية جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم.
وكذلك شهد خط القطار عالي السرعة الذي يربط بين مدينتي (برشلونة) و (مدريد) وخطوط أخرى تأخيرا كبيرا بسبب تساقط الثلوج والأمطار.
وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن يستمر هطول الأمطار وتساقط الثلوج وهبوب رياح عاصفة وانخفاض كبير في درجات الحرارة (تصل إلى 14 درجة تحت الصفر في محافظة سوريا) في جزء كبير من الأراضي الإسبانية حتى الساعات الأولى من يوم غد السبت. (النهاية)
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