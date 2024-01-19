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كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: إنتر ميلان يتأهل للنهائي بالفوز على لاتسيو بثلاثية نظيفة

1/19/2024 11:25:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 1 (كونا) -- نجح فريق (إنتر ميلان) بالوصول إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بفوزه على نظيره (لاتسيو) اليوم الجمعة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب (الأول بارك) في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة في العاصمة السعودية الرياض.
واستطاع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 17 قبل أن يعزز زميله التركي هاكان تشالهان أوغلو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء فيما سجل الهدف الثالث اللاعب الإيطالي دافيد فراتيسي في الدقيقة 87.
وسيلتقي إنتر ميلان نظيره نابولي في القمة المرتقبة بنهائي البطولة المقرر إقامته يوم الأثنين القادم لتحديد بطل السوبر الإيطالي.
وكان نابولي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)

ع ش / ر ج



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