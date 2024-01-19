كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: إنتر ميلان يتأهل للنهائي بالفوز على لاتسيو بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 1 (كونا) -- نجح فريق (إنتر ميلان) بالوصول إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بفوزه على نظيره (لاتسيو) اليوم الجمعة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب (الأول بارك) في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة في العاصمة السعودية الرياض.
واستطاع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 17 قبل أن يعزز زميله التركي هاكان تشالهان أوغلو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء فيما سجل الهدف الثالث اللاعب الإيطالي دافيد فراتيسي في الدقيقة 87.
وسيلتقي إنتر ميلان نظيره نابولي في القمة المرتقبة بنهائي البطولة المقرر إقامته يوم الأثنين القادم لتحديد بطل السوبر الإيطالي.
وكان نابولي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN19012024000071011013ID1107744632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.