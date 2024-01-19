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السلطات الأمريكية: عدد قتلى العواصف الشتوية التي تضرب البلاد منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا

1/19/2024 11:25:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن عدد القتلى جراء العواصف الشتوية التي تضرب مختلف مناطق الولايات المتحدة منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا بينما لا يزال 66 آخرون خاضعين لإنذارات الطقس وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة عبر وسط وشرق البلاد.
ووفقا لشبكة (ان بي سي) الإخبارية الأمريكية فقد صدرت تحذيرات من الرياح شديدة البرودة بعد ظهر اليوم الجمعة من ولاية (مونتانا) الحدودية مع كندا إلى ولاية (فلوريدا) المعروفة بطقسها الدافىء والواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة كما بقيت تنبيهات التجمد سارية عبر الساحل الجنوبي والخليج.
كما أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق مثل مدينة (شريفيبورت) في ولاية لويزيانا ومدينة (جاكسون) في ميسيسيبي و(برمنغهام) في ألاباما و(أتلانتا) في جورجيا إلى ما دون 20 فهرنهايت (أقل من 6 سلبي على مقياس سيلسيوس).
ومن بين 51 حالة وفاة مرتبطة بالطقس سجلت منذ يوم الجمعة الماضي حدثت 17 حالة وفاة في ولاية تينيسي وتسع حالات في أوريغون وست أخرى في إلينوي وخمس في ولايتي واشنطن وميسيسيبي إضافة إلى ثلاث حالات في ولاية نيويورك واثنتين في لويزيانا وواحدة في كل من أركنساس وويسكونسن ووايومنغ ونيو هامبشاير وفقا لما أفادت به الشبكة. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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