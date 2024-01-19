السلطات الأمريكية: عدد قتلى العواصف الشتوية التي تضرب البلاد منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن عدد القتلى جراء العواصف الشتوية التي تضرب مختلف مناطق الولايات المتحدة منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا بينما لا يزال 66 آخرون خاضعين لإنذارات الطقس وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة عبر وسط وشرق البلاد.
ووفقا لشبكة (ان بي سي) الإخبارية الأمريكية فقد صدرت تحذيرات من الرياح شديدة البرودة بعد ظهر اليوم الجمعة من ولاية (مونتانا) الحدودية مع كندا إلى ولاية (فلوريدا) المعروفة بطقسها الدافىء والواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة كما بقيت تنبيهات التجمد سارية عبر الساحل الجنوبي والخليج.
كما أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق مثل مدينة (شريفيبورت) في ولاية لويزيانا ومدينة (جاكسون) في ميسيسيبي و(برمنغهام) في ألاباما و(أتلانتا) في جورجيا إلى ما دون 20 فهرنهايت (أقل من 6 سلبي على مقياس سيلسيوس).
ومن بين 51 حالة وفاة مرتبطة بالطقس سجلت منذ يوم الجمعة الماضي حدثت 17 حالة وفاة في ولاية تينيسي وتسع حالات في أوريغون وست أخرى في إلينوي وخمس في ولايتي واشنطن وميسيسيبي إضافة إلى ثلاث حالات في ولاية نيويورك واثنتين في لويزيانا وواحدة في كل من أركنساس وويسكونسن ووايومنغ ونيو هامبشاير وفقا لما أفادت به الشبكة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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