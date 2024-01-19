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منظمة السياحة العالمية تكشف عن تسجيل 3ر1 مليار سائح دولي في 2023

1/19/2024 11:25:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- كشفت منظمة السياحة العالمية اليوم الجمعة عن ان السياحة الدولية في عام 2023 بلغت 88 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مع 3ر1 مليار سائح دولي.
وقال الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي في بيان إن تلك البيانات "تسلط الضوء على مرونة السياحة وانتعاشها السريع" لافتا إلى ان جميع المؤشرات تدل على ان السياحة الدولية ستحقق بحلول نهاية عام 2024 مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار بولوليكاشفيلي الى ان منطقة الشرق الأوسط تقود التعافي لافتا إلى تسجيل عدد الوافدين اليها نسبة 22 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 فيما استعادت أوروبا 94 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة مع نمو ملحوظ للسياح الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ان افريقيا استعادت العام الماضي 96 بالمئة من السياح مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة فيما استعادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 65 بالمئة مقارنة بمستويات 2019.
وتوقع البيان تعافي قطاع السياحة بالكامل في عام 2024 ونموه بواقع اثنين بالمئة مقارنة بعام 2019 مؤكدا في الوقت نفسه ان تلك التوقعات خاضعة لوتيرة التعافي في آسيا والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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