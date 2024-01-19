منظمة السياحة العالمية تكشف عن تسجيل 3ر1 مليار سائح دولي في 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- كشفت منظمة السياحة العالمية اليوم الجمعة عن ان السياحة الدولية في عام 2023 بلغت 88 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مع 3ر1 مليار سائح دولي.
وقال الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي في بيان إن تلك البيانات "تسلط الضوء على مرونة السياحة وانتعاشها السريع" لافتا إلى ان جميع المؤشرات تدل على ان السياحة الدولية ستحقق بحلول نهاية عام 2024 مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار بولوليكاشفيلي الى ان منطقة الشرق الأوسط تقود التعافي لافتا إلى تسجيل عدد الوافدين اليها نسبة 22 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 فيما استعادت أوروبا 94 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة مع نمو ملحوظ للسياح الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ان افريقيا استعادت العام الماضي 96 بالمئة من السياح مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة فيما استعادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 65 بالمئة مقارنة بمستويات 2019.
وتوقع البيان تعافي قطاع السياحة بالكامل في عام 2024 ونموه بواقع اثنين بالمئة مقارنة بعام 2019 مؤكدا في الوقت نفسه ان تلك التوقعات خاضعة لوتيرة التعافي في آسيا والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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