الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أكد الجيش الأمريكي أنه شن اليوم الجمعة ضربات على أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن وذلك ضمن سلسلة من الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد الجماعة قبل أسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع (اكس) إنها دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن "تابعة للارهابيين الحوثيين" موضحة أن الصواريخ "كانت موجهة لضرب أهداف في جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للاطلاق".
وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية "رصدت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتوصلت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وتابعت "بعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس وهذا الإجراء سيجعل المياه الدولية آمنة ومؤمنة لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وذكرت أن "سفن البحرية الأمريكية توجد في البحر الأحمر كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن".
وهذه سادس مرة تنفذ الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين منذ فجر الجمعة الماضي فقد نفذت واشنطن ولندن بشكل مشترك قبل أسبوع عشرات الضربات الجوية على أهداف للحوثيين الذين كانوا قد الحوثيون شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه المكثفة على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
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