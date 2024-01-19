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الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن

1/19/2024 11:25:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أكد الجيش الأمريكي أنه شن اليوم الجمعة ضربات على أهداف لميليشيات الحوثي في اليمن وذلك ضمن سلسلة من الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد الجماعة قبل أسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع (اكس) إنها دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن "تابعة للارهابيين الحوثيين" موضحة أن الصواريخ "كانت موجهة لضرب أهداف في جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للاطلاق".
وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية "رصدت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتوصلت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وتابعت "بعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس وهذا الإجراء سيجعل المياه الدولية آمنة ومؤمنة لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وذكرت أن "سفن البحرية الأمريكية توجد في البحر الأحمر كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن".
وهذه سادس مرة تنفذ الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين منذ فجر الجمعة الماضي فقد نفذت واشنطن ولندن بشكل مشترك قبل أسبوع عشرات الضربات الجوية على أهداف للحوثيين الذين كانوا قد الحوثيون شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه المكثفة على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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