غينيا تفوز على غامببا وتعزز حظوظها بالتأهل الى ثمن نهائي كأس امم افريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 19 - 1 (كونا) -- فاز منتخب غينيا على نظيره الغامبي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ارض ملعب (شارليس كونان باني) ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وسجل منتخب غينيا هدف الفوز عن طريق اجوببو كامارا في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليرتفع رصيده الى 4 نقاط ويحل في المركز الثاني وراء منتخب السنغال الذي عبر الى الدور المقبل بعد انتصارين متتاليين فيما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث بنقطة واحدة يليه منتخب غامبيا بالمركز الاخير دون نقاط. (النهاية)
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