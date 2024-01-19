موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز تنطلق بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) وجلستها الافتتاحية تتضمن إدانات واسعة من قادة دول وحكومات ومسؤولي هيئات دولية مشاركة لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني.
واشنطن - السلطات الأمريكية تعلن أن عدد القتلى جراء العواصف الشتوية التي تضرب مختلف مناطق الولايات المتحدة منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا بينما لا يزال 66 آخرون خاضعين لإنذارات الطقس وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة عبر وسط وشرق البلاد.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع قانونا يوفر التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية حتى مطلع مارس المقبل ويجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المنتظر أن يبدأ فجر السبت بسبب نفاد التمويل الحالي.
واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تذكر أن طائرة شحن من طراز (بوينغ 747) أجرت هبوطا اضطراريا في مطار (ميامي) الدولي بعد دقائق من إقلاعها وذلك بعد تعرضها لعطل في أحد محركاتها. (النهاية) ر ج
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