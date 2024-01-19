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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/19/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز تنطلق بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) وجلستها الافتتاحية تتضمن إدانات واسعة من قادة دول وحكومات ومسؤولي هيئات دولية مشاركة لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني.

واشنطن - السلطات الأمريكية تعلن أن عدد القتلى جراء العواصف الشتوية التي تضرب مختلف مناطق الولايات المتحدة منذ أسبوع تجاوز 50 شخصا بينما لا يزال 66 آخرون خاضعين لإنذارات الطقس وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة عبر وسط وشرق البلاد.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع قانونا يوفر التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية حتى مطلع مارس المقبل ويجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المنتظر أن يبدأ فجر السبت بسبب نفاد التمويل الحالي.

واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تذكر أن طائرة شحن من طراز (بوينغ 747) أجرت هبوطا اضطراريا في مطار (ميامي) الدولي بعد دقائق من إقلاعها وذلك بعد تعرضها لعطل في أحد محركاتها. (النهاية) ر ج

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