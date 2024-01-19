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الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل رهينة في غزة بغارة إسرائيلية

1/19/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو الجمعة يظهر رهينة قالت إنه قتل في غارة جوية إسرائيلية.

وأضافت الألوية في بيان نشرته مع الفيديو ان الرهينة أصيب سابقا "إصابة متوسطة وتمت معالجته" إثر "استهدافه هو والمجموعة الآسرة له" لكن "العدو آثر استهدافه مرة أخرى قبل أيام وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة
لإنقاذ
حياته".

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