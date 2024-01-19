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​بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشنا الأمر اليوم

1/19/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وإنه ناقش هذا الأمر معه أمس الجمعة.
وأضاف بايدن أن هناك عددا من أنماط حل الدولتين، فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها جيوش.

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