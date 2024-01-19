​بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشنا الأمر اليوم

بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشنا الأمر اليوم
التاريخ
1/19/2024 11:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وإنه ناقش هذا الأمر معه أمس الجمعة.
وأضاف بايدن أن هناك عددا من أنماط حل الدولتين، فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها جيوش.
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