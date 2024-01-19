الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن

الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن
التاريخ
1/19/2024 11:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي أنها نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.
وقالت في إنها "قصف الصواريخ الحوثية يعد دفاعا عن النفس وسيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".
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