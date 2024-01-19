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الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن

1/19/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي أنها نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.
وقالت في إنها "قصف الصواريخ الحوثية يعد دفاعا عن النفس وسيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

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