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سي إن إن: إدارة بايدن تناقش فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

1/19/2024 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرت مؤخرا مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح.
وأضاف المصدر أن بايدن يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعد فكرة مثيرة للاهتمام، مؤكدا أن بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملامح المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها.

MENAFN19012024000072011014ID1107744618

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