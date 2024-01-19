سي إن إن: إدارة بايدن تناقش فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرت مؤخرا مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح.
وأضاف المصدر أن بايدن يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعد فكرة مثيرة للاهتمام، مؤكدا أن بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملامح المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها.
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