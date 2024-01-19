الخصاونة: نحتاج إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير لإنهاء مذبحة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.
وأضاف الخصاونة خلال حديثه في كلية لندن للاقتصاد: إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".
وبين الخصاونة؛ أنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن "القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".
رويترز
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