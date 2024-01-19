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الخصاونة: نحتاج إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير لإنهاء مذبحة غزة

1/19/2024 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.
وأضاف الخصاونة خلال حديثه في كلية لندن للاقتصاد: إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".
وبين الخصاونة؛ أنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن "القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".
رويترز

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