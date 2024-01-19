13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 13 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليارات درهم، منها 184 مبايعة للأراضي بقيمة 2.01 مليار درهم، و2770 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.46 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.86 مليار درهم، منها 84 رهن أراضٍ بقيمة 1.77 مليار درهم، و558 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية أمس أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 194.85 مليون درهم، و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.