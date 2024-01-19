10 آلاف منتج إماراتي في معرض بغداد الدولي

اختتمت ((منصة صناعة))، المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، مشاركتها في الدورة 47 من معرض بغداد الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الفترة من 10 إلى 19 يناير الجاري، حيث تم عرض أكثر من 10 آلاف منتج لـ 600 مصنع في دولة الإمارات خلال المشاركة، تعزيزاً للوعي بجودة وتنافسية المنتجات الإماراتية.

وشهد الحدث حضور 840 شركة محلية وعربية وعالمية، وتوزعت منتجات شركات الإمارات على مختلف القطاعات بما فيها المواد الغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والمواد البلاستيكية، ومواد العناية الشخصية، ومواد العناية المنزلية والتعبئة والتغليف، وحديد التسليح.

ومعدات النفط والغاز ومكافحة الحرائق، والمواد الكهربائية والميكانيكية، بهدف توسيع الترويج والتسويق للمنتجات الإماراتية وتعزيز حضورها وانتشارها في الأسواق الإقليمية والدولية، وبحث فرص الشراكات بين المصانع الوطنية والأجنبية.

وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة ((منصة صناعة))، أن المنصة تحرص على ترويج المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والخارجية، نظراً لتطبيقها أعلى معايير الجودة الإنتاجية، حيث نعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، لجعل الصناعات الإماراتية الأكثر ثقة بالنسبة للمستهلكين، وترويج علامة ((صنع في الإمارات)) في كل المحافل الدولية.

وأضاف: تقدم دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حوافز كبيرة للمصنعين، خصوصاً الصناعات الاستراتيجية مثل الأغذية، وهي فرصة مهمة جداً للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات، وافتتاح مشاريع صناعية جديدة والدخول في شراكات مع مستثمرين إماراتيين، والمنصة بحكم طبيعة عملها تساعد المصنعين على تقليل تكاليف التسويق والمشاركات للمصانع المحلية في المعارض الدولية من خلال عرض المنتجات إلكترونياً.