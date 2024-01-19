«غرف دبي» تعزز الوعي الضريبي لـ1327 ممثلاً لشركات القطاع الخاص في 2023

أسهمت غرف دبي بفعالية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية.

وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في العام 2023 بمشاركة 1,327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال بقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بـ3 لغات تشمل العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة الماندرين الصينية.

وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال، تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج ((امتثال))، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة ((برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات)) الذي تنظمه وزارة المالية.

بعثات

وبادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة.

وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

ويسهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد للأعمال والاستثمار ورفد أجندة التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام)).

تطورات

وأضاف لوتاه: ((تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية، ومواكبة تطورات البيئة القانونية والضريبية، بما يضمن الامتثال التام بالأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال على حد سواء.

ونجحت ورش العمل حول ضريبة الشركات التي نظمتها الغرفة في تقديم معلومات وافية وإرشادات عملية أسهمت في تعزيز قدرة الشركات في دبي على الوفاء بالالتزامات الضريبية)).

وشهدت ورش العمل مناقشات تفاعلية حول قانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في الإمارات.