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دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

1/19/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رفعت ولاية نيو مكسيكو، دعوى قضائية ضد شركة ميتا لفشلها في حماية الأطفال، زاعمة أن خوارزميات فيسبوك وإنستغرام أوصت بمحتوى جنسي للقاصرين.

ولم تتوقف الانتقادات اللاذعة التي طالت شركة "ميتا" مالكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام بشأن تحقيق أرباح "من آلام الأطفال" والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها، وفقا لـ "العربية".

وكشفت تقديرات ميتا أن حوالي 100 ألف طفل يستخدمون فيسبوك وإنستغرام يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الإنترنت كل يوم، بما في ذلك صور مخلّة، وفقا لوثائق الشركة الداخلية.

وأعلن عن الملفات، حيث تضمن الملف القانوني عدة ادعاءات ضد الشركة بناءً على المعلومات التي تلقاها مكتب المدعي العام من العروض التقديمية التي قدمها موظفو Meta والاتصالات بين الموظفين.

كما وصفت الوثائق حادثة وقعت في عام 2020 عندما تم استجواب ابنة مدير تنفيذي في شركة Apple تبلغ من العمر 12 عاما عبر IG Direct، وهو تطبيق المراسلة الخاص بـ Instagram.

وأضاف أحد الموظفين: "هذا هو الشيء الذي يغضب شركة Apple إلى حد التهديد بإزالتنا من متجر التطبيقات" .

وشرح أحد كبار موظفي ميتا كيف تم استدراج ابنته عبر إنستغرام في شهادتها أمام الكونجرس الأميركي في أواخر العام الماضي، مشددا على أن جهوده لحل المشكلة تم تجاهلها.

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