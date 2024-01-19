ديمقراطيون يحثون بلينكن على تأكيد معارضة التهجير القسري بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حث 60 ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رسالة على تأكيد معارضة التهجير القسري والدائم من قطاع غزة.
كما أعربوا في الرسالة عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت الولايات المتحدة أكدت رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتهجير السكان، لكنها لا تدعم وقف إطلاق النار بالقطاع.
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