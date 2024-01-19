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ديمقراطيون يحثون بلينكن على تأكيد معارضة التهجير القسري بغزة

1/19/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حث 60 ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رسالة على تأكيد معارضة التهجير القسري والدائم من قطاع غزة.

كما أعربوا في الرسالة عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت الولايات المتحدة أكدت رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتهجير السكان، لكنها لا تدعم وقف إطلاق النار بالقطاع.

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