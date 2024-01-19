عائلات الأسرى الإسرائيليين تعتصم أمام منزل نتنياهو

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة ستعتصم الليلة قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى أنهم فقدوا الثقة بالحكومة ويجرون تحركاتهم الخاصة.

يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.