مشعل: نحن بخير واقتربنا من ختام هذه المعركة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، إن العدوّ الصهيوني يشعر بالصدمة لأن المجاهدين صامدون في الأنفاق لعدة شهور

وأضاف مشعل خلال فعالية "الاعتكاف العالمي" في العاصمة الأردنية عمان، أن العدوّ يتورط كلّ يوم بعدوة بعشرات الجنائز من قتلاه والمئات والآلاف من الجرحى والمعوقين، فضلا عن الهزيمة النفسية، ودبّ الخلاف بين القيادة الإسرائيلية والكابينت المصغر وداخل الحكومة وبين السياسيين والعسكريين الصهاينة

ولفت مشعل إلى أن الاحتلال الصهيوني المجرم يحاول التوجه نحو الشمال لأنه استنفد الوقت ولم يبق لديه ما ينجزه في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول أن يفتح جبهة جديدة ويورط الإدارة الأمريكية فيها في الشمال، "وهو كالذي يتلمس الفرجة ولكن كلما ذهب تعمّقت أزمته"

وأكد مشعل أن "هذه حرب استثنائية.. فلم أجد في رسائل إخواني ما يشير إلى أنهم تعبوا أو يبحثون عن مخرج، وخلاصة رسائلهم المتكررة المفعمة بالإيمان واليقين والثقة بالنصر هي نحن بخير في الميدان اطمئنوا علينا لا تقلقوا اهتموا بحاضنة شعبنا العظيم الذي أعطانا كل شيء من صبر وصمود"

وأشار مشعل إلى أن "ما ترونه على شاشات التلفزة والفيديوهات لأبطال القسام من الميدان .. هذا غيض من فيض وقالوا لنا ليس كل بطولات المجاهدين نستطيع تصويرها في ظل هذه الظروف القاسية"

وتابع مشعل: "رأينا بالأمس نصف كتيبة احتياط في جيش العدو رفضوا القتال على أرض غزة، لذلك نحن بخير وقد اقتربنا من ختام هذه المعركة المباركة"

وأشار مشعل إلى الحاجة للجهاد على الأرض والجهاد بالمال وبالنفس وبكل ما نملك "الجهاد السياسي والإعلامي والجماهيري والانخراط في المعركة بكل أبعادها"

واختتم مشعل مداخلته بالقول: "أنتم يا أهل الأردن يا أحبابي ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيكم؛ ونحن مفعمون بما تفعلون ونعم إخوانكم يرجون منكم ومن أمتهم أكثر وأكثر"