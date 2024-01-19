مشعل: نحن بخير واقتربنا من ختام هذه المعركة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، إن العدوّ الصهيوني يشعر بالصدمة لأن المجاهدين صامدون في الأنفاق لعدة شهور
وأضاف مشعل خلال فعالية "الاعتكاف العالمي" في العاصمة الأردنية عمان، أن العدوّ يتورط كلّ يوم بعدوة بعشرات الجنائز من قتلاه والمئات والآلاف من الجرحى والمعوقين، فضلا عن الهزيمة النفسية، ودبّ الخلاف بين القيادة الإسرائيلية والكابينت المصغر وداخل الحكومة وبين السياسيين والعسكريين الصهاينة
ولفت مشعل إلى أن الاحتلال الصهيوني المجرم يحاول التوجه نحو الشمال لأنه استنفد الوقت ولم يبق لديه ما ينجزه في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول أن يفتح جبهة جديدة ويورط الإدارة الأمريكية فيها في الشمال، "وهو كالذي يتلمس الفرجة ولكن كلما ذهب تعمّقت أزمته"
وأكد مشعل أن "هذه حرب استثنائية.. فلم أجد في رسائل إخواني ما يشير إلى أنهم تعبوا أو يبحثون عن مخرج، وخلاصة رسائلهم المتكررة المفعمة بالإيمان واليقين والثقة بالنصر هي نحن بخير في الميدان اطمئنوا علينا لا تقلقوا اهتموا بحاضنة شعبنا العظيم الذي أعطانا كل شيء من صبر وصمود"
وأشار مشعل إلى أن "ما ترونه على شاشات التلفزة والفيديوهات لأبطال القسام من الميدان .. هذا غيض من فيض وقالوا لنا ليس كل بطولات المجاهدين نستطيع تصويرها في ظل هذه الظروف القاسية"
وتابع مشعل: "رأينا بالأمس نصف كتيبة احتياط في جيش العدو رفضوا القتال على أرض غزة، لذلك نحن بخير وقد اقتربنا من ختام هذه المعركة المباركة"
وأشار مشعل إلى الحاجة للجهاد على الأرض والجهاد بالمال وبالنفس وبكل ما نملك "الجهاد السياسي والإعلامي والجماهيري والانخراط في المعركة بكل أبعادها"
واختتم مشعل مداخلته بالقول: "أنتم يا أهل الأردن يا أحبابي ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيكم؛ ونحن مفعمون بما تفعلون ونعم إخوانكم يرجون منكم ومن أمتهم أكثر وأكثر"
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