إتاحة ميزة جديدة في واتساب لهؤلاء المستخدمين

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- Khaberni) خبرني - أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزات جديدة في قسم القنوات، تتيح لمالكي القنوات نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى زيادة عدد المشرفين في القناة.
تتيح التحديثات الصوتية لمالكي القنوات التواصل مع المتابعين بطريقة أكثر تفاعلية وجذبًا، حيث يمكن استخدامها لنشر إعلانات أو مقاطع صوتية قصيرة من حلقات بودكاست أو نشرات إخبارية أو خواطر شخصية أو مقالات وغيرها.
كما تتيح استطلاعات الرأي لمالكي القنوات زيادة التفاعل مع المتابعين، حيث يمكن استخدامها لاستطلاع آرائهم حول مواضيع مختلفة أو لطلب آرائهم حول محتوى القناة.
كما تتيح ميزة زيادة عدد المشرفين لمالكي القنوات إدارة قنواتهم الكبيرة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكنهم دعوة أشخاص آخرين ليصبحوا مشرفين ومنحهم صلاحيات محددة.
وتأتي هذه الميزات الجديدة في إطار جهود واتساب لتعزيز قدرات القنوات وجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين وأصحاب الأعمال.
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