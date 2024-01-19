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إتاحة ميزة جديدة في واتساب لهؤلاء المستخدمين

1/19/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزات جديدة في قسم القنوات، تتيح لمالكي القنوات نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى زيادة عدد المشرفين في القناة.

تتيح التحديثات الصوتية لمالكي القنوات التواصل مع المتابعين بطريقة أكثر تفاعلية وجذبًا، حيث يمكن استخدامها لنشر إعلانات أو مقاطع صوتية قصيرة من حلقات بودكاست أو نشرات إخبارية أو خواطر شخصية أو مقالات وغيرها.

كما تتيح استطلاعات الرأي لمالكي القنوات زيادة التفاعل مع المتابعين، حيث يمكن استخدامها لاستطلاع آرائهم حول مواضيع مختلفة أو لطلب آرائهم حول محتوى القناة.

كما تتيح ميزة زيادة عدد المشرفين لمالكي القنوات إدارة قنواتهم الكبيرة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكنهم دعوة أشخاص آخرين ليصبحوا مشرفين ومنحهم صلاحيات محددة.

وتأتي هذه الميزات الجديدة في إطار جهود واتساب لتعزيز قدرات القنوات وجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين وأصحاب الأعمال.

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