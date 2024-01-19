كم نحتاج إلى استيعاب التباين بين الناس، لنحظى بمساحة من التعايش والتوافق بانسجام؛ كتاب ((محاط بالحمقى: الأنماط الأربعة للسلوك البشري)) محاولة جادة لفهم النفس، من خلال السلوك وكيفية التعامل معها.

بعد ((مقدمة الرجل الذي كان محاطاً بالحمقى)) يبدأ الكتاب بتنبيهك إلى أن ((التواصل يحدث وفق شروط المستمع)) فعليك ((فهم أساسيات التواصل البشري))، و((لماذا نحن على ما نحن عليه؟))، موضحاً أثر البيئة والوراثة؛ ليبدأ بـ((مقدمة للنظام)) معرفاً بأنماط السلوك بإيجاز ثم يفصّل؛ فيتناول في ((السلوك الأحمر كيف تتعرف على الشخص القيادي الحقيقي وتتجنب الوقوف في طريقه)).

مبيناً صفاته وكيفية فهمه، ثم يأتي ((السلوك الأصفر: كيف تتعرف على الشخص الذي أصبح يحلق في الخيال وكيف تعيده إلى الواقع مجدداً))، يليه ((السلوك الأخضر: لماذا يكون التغيير صعباً للغاية، وكيف نتعامل معه؟)) و((السلوك الأزرق سعياً لبلوغ الكمال)).

يأتي ((الجانب المزعج- أو لا أحد كامل تماماً: نقاط القوة والضعف - ما لا يريد أحد التحدث عنه)) كنقطة انتقالية بين وصف أنماط السلوك وكيفية التعامل معها بواقعية بـ((تعلم أشياء جديدة)) واستخدامها بشكل ملائم، ومراعاة ((لغة الجسد)) حال التعامل مع الآخرين بضرب ((مثال من الحياة الحقيقية)) في كيفية فهم لغة الجسد من حولك.

إضافة إلى ((التكيف)) و((كيف تقوم بتبليغ الأخبار السيئة حقاً)) باستعراض ((ديناميكيات المجموعة في أفضل أشكالها))، وبعد ((التواصل الكتابي)) يبين كيف ((يمكن أن يكشف لك المزاج كل شيء عن المرء))؛ فاحذر ((عوامل الإجهاد ولصوص الطاقة))، وبـ((تأمل قصير عبر التاريخ لم يتغير أي شيء؛ لقد كان الناس هكذا دائماً)).

كتاب يشرح لنا الأنماط السلوكية، مؤكداً أن الاختلاف فطري بين البشر؛ ليسبر أغوار النفس، من خلال السلوك موجهاً في كيفية التعامل المثالية ما أمكن معها.